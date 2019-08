NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:15 Facebook

A cantora Aurea vai estrear-se como atriz na nova novela da SIC, “Nazaré”, que será protagonizada por Carolina Loureiro. O enredo na nova aposta ficcional da estação privada rondará em torno da também apresentadora do “Fama Show”. No entanto, o destaque vai para a intérprete de “I Didn’t Mean It”. De acordo com a Imprensa, Aurea irá integrar o elenco principal do drama. A sua estreia na área da representação acontece ao lado de atores como Afonso Pimentel, Rui Unas, Filipa Areosa, Gonçalo Diniz, Bárbara Norton de Matos, Ruy de Carvalho, entre outros. View this post on Instagram @caroloureiro é […]