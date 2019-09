NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:14 Facebook

O avançado do Benfica Haris Seferovic é pai pela primeira vez depois do nascimento da filha, Inaya, fruto do seu casamento com Amina Basic. Depois de o casal ter anunciado a gravidez em maio, eis que surge a notícia da chegada do primeiro filho do futebolista suíço. No perfil de Instagram, Haris Seferovic partilhou uma fotografia dos pés da bebé. View this post on Instagram Inaya 08.09.2019 ❤️ A post shared by Haris Seferovic (@haris_seferovic_9) on Sep 9, 2019 at 8:55am PDT Na secção de comentários, surgiu o comentário do colega de equipa Pizzi: “Parabéns, Papiiiiiiiiii!” atirou o camisola 21 […]