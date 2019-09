Bailarina utiliza blazer de Manuel Luís Goucha em Moscovo

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:21 Facebook

Manuel Luís Goucha recebeu a foto do jovem bailarino a utilizar um dos seus casacos em Moscovo, na Rússia, depois de ter participado no campeonato mundial de danças de salão. Há um mês o apresentador do programa “Você na TV!” (TVI) tinha oferecido a Pedro Eugénio um dos seus casacos para este vestir durante a participação nos World Championship Latin 2019. Agora, tal como prometido, Manuel Luís Goucha partilhou a fotografia desse momento no perfil de Instagram. “Tal como prometeu, o Pedro usou o casaco com motivos de Viana na sua ida a Moscovo no campeonato mundial de danças de […]