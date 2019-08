Bárbara Bandeira aproveita dias de descanso em “paraíso” e José Castelo Branco elogia a cantora

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:17 Facebook

Bárbara Bandeira fez as malas e rumou até Montargil, segunda-feira, para desfrutar de alguns dias de descanso. José Castelo Branco não perdeu oportunidade para meter conversa. A jovem cantora está a aproveitar ao máximo os dias livre de qualquer responsabilidade profissional para relaxar no hotel em que está alojada, juntamente com o namorado, Kasha, elemento da banda D.A.M.A, na Barragem de Montargil, em Portalegre. Na conta de Instagram, a artista partilhou uma fotografia na qual mostra aos fãs a vista da piscina do hotel. View this post on Instagram Paraíso. A post shared by 💛 (@barbarabandeiraa) on Aug 27, 2019 […]