Bárbara Bandeira arrisca e muda de “look”

Bárbara Bandeira surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com um “look” novo e arrojado. A cantora mudou completamente a cor do cabelo e pintou-o de rosa. A filha do músico Rui Bandeira está a dar que falar no Instagram. Depois do castanho e do loiro, a intérprete de 18 anos decidiu pintar o cabelo de cor-de-rosa e cortá-lo pelos ombros. “Well… New look” (“Bem… Novo look”, em português), afirmou a jovem artista numa publicação que fez esta sexta-feira e que, rapidamente, se encheu de comentários positivos. View this post on Instagram Well….New look 🥰 A post shared by 💛 […]