Bárbara Bandeira e Kasha namoram em Paris

Bárbara Bandeira e Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, viajaram até Paris, França. O casal de cantores foi conhecer o parque temático da Disneyland. Os dois intérpretes voltaram a fazer as malas para umas férias a dois. Depois de passarem por Algarve e Sevilha, Bárbara Bandeira e Kasha estão a desfrutar de uns dias de descanso na capital francesa. A escapadinha parece estar a correr às mil maravilhas. A artista de 18 anos e o músico de 30 têm aproveitado para conhecer um dos parques de diversões mais mediáticos do mundo e algumas ofertas turísticas da cidade. View this […]