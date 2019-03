Bárbara Bandeira: "Estou habituada a que falem da nossa vida"

Sara Oliveira Hoje às 12:59 Facebook

É a miúda do momento. A cantora Bárbara Bandeira, de 17 anos, cedo se afirmou na música, área onde cresceu a ouvir o pai, Rui Bandeira, cantar. Atualmente, soma sucesso com a própria voz e tornou-se numa "influencer" com 450 mil seguidores no Instagram, estatuto que a catapulta agora para a apresentação.

A jovem é a responsável pelos conteúdos digitais do talent show "La Banda" que estreará, na RTP1, no próximo dia 7 de abril, um desafio que a deixou "entusiasmada" mal surgiu o convite.

"Percebi de início que este é um projeto que me diz muito, pelo meu histórico e pela maneira como tenho vindo a construir o meu percurso e a desenvolver a minha carreira", confessou em conversa com o JN.