Bárbara Bandeira partilha momento especial com fã

Bárbara Bandeira viu, este domingo, uma seguidora a cantar o tema “Larga-me essas” depois de um concerto e partilhou o momento nas redes sociais. A cantora de 18 anos publicou, no seu perfil de Instagram, um vídeo de uma menina a cantar “Larga-me essas”, após ser questionada sobre qual das suas canções é a sua favorita. “É por isto que eu adoro as crianças”, escreveu na descrição do vídeo. Veja aqui o momento: TEXTO: Mariana Capante