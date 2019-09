Bárbara Branco anseia pela estreia da nova novela “Na Corda Bamba”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:43 Facebook

Bárbara Branco está ansiosa pela estreia da nova novela da TVI “Na Corda Bamba”, escrita por Rui Vilhena. A atriz desabafou com os internautas. A namorada do também ator José Condessa integra o elenco da nova aposta televisiva da estação de Queluz de Baixo, que estreia no próximo dia 15. Até lá, a intérprete aguarda ansiosamente. “Quase, quase, quase! #NaCordaBamba estreia já no dia 15, e eu estou tãããão ansiosa!” escreveu Bárbara Branco na legenda de uma foto captada na apresentação de “Na Corda Bamba” à imprensa. View this post on Instagram 💘 quase, quase, quase!!! #NaCordaBamba estreia já no […]