Barbara Corby revela primeira paragem da lua de mel

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Barbara Corby escolheu Istambul, na Turquia, como primeiro destino para desfrutar da lua-de-mel e já partilhou alguns momentos nas redes sociais. Depois de trocar alianças, no dia 6 de julho, numa cerimónia em Évora, a youtuber seguiu, esta quarta-feira, para lua-de-mel. Barbara Corby e o marido viajaram para a cidade que se divide entre a Europa e a Ásia, porém este não é o destino final. No perfil de Instagram, Barbara Corby partilhou algumas fotografias e vídeos dando a conhecer um pouco de Istambul aos seguidores. “Mal chegámos e já estamos fascinados com esta cidade que está construída em dois […]