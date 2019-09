Bárbara Guimarães assume-se “feliz” e seguidores aplaudem

NTV Hoje às 20:37, atualizado às 20:47 Facebook

A lutar contra um cancro da mama, a apresentadora publicou uma mensagem de esperança nas redes sociais. Os fãs ficaram optimistas. “Feliz”. É desta forma, desassombrada, que Bárbara Guimarães se define na sua mais recente foto publicada no perfil de Instagram Com um enorme coração como pano de fundo, a comunicadora mostra que está a ganhar a luta contra o cancro da mama. View this post on Instagram Feliz!!!!#villapedra #mylove A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on Sep 22, 2019 at 9:41am PDT Rapidamente, os fãs reagiram com palavras como “linda”, “boa sorte” e “parabéns pela coragem”. A prova […]