Bárbara Guimarães mostra novo visual após tratamentos contra o cancro

Ainda na luta contra o cancro da mama que lhe foi diagnosticado no verão do ano passado, a apresentadora Bárbara Guimarães surpreendeu, esta sexta-feira, ao mostrar-se com um novo visual, de cabelo curto e num tom louro acobreado.

"Novo visual!!! Aprovado?!", partilhou Bárbara Guimarães no Instagram, a par de uma fotografia em que surge com o novo penteado, ao lado do hairstylist Rui Canento, a quem confiou a mudança.

Perante a novidade e questionados pela apresentadora, os seguidores aprovaram o resultado final. "Com essa cara podes usar o cabelo que quiseres", comentou a atriz Jessica Athayde, enquanto a jornalista Cristina Esteves afirmou que parece "uma miúda", descrevendo-a como "muito bonita".

Nas últimas imagens, Bárbara tinha posado com peruca, mas também quase sem cabelo, neste caso no dia em que celebrou o 46.° aniversário, fruto dos tratamentos a que tem sido submetida por causa do cancro da mama que descobriu em agosto do ano passado.