Bárbara Lourenço descansa no Algarve e Carolina Patrocínio não resiste

Bárbara Lourenço fugiu até ao sul para relaxar longe da rotina agitada de Lisboa. A atriz despiu a roupa do dia-a-dia, vestiu o biquíni e “incendiou” as redes sociais. A atriz de 27 anos fez uma pausa na vida profissional, encheu as malas de viagem com o necessário e mudou-se temporariamente para Cancela Velha, no Algarve. Entre mergulhos e apanhar banhos de sol, a intérprete teve tempo para partilhar algumas fotografias no perfil de Instagram. Na fotografia, publicada esta segunda-feira, Bárbara Lourenço aparece de biquíni e de costas para a câmara fotográfica, deitada na toalha na praia. “Rabiosque ao sol”, […]