Bárbara Norton de Matos: "As fotos sexy não me envergonham"

O seu reconhecimento profissional em novelas como "Baía das mulheres", "Mar salgado" e, mais recentemente, "Paixão" está ao nível da visibilidade no campo privado, com milhares de seguidores nas redes sociais a apreciarem as fotos sensuais que partilha, retratos tirados em diversos locais do Mundo e, quase sempre, na praia.

Bárbara Norton de Matos, 40 anos, que pode ser vista na nova novela da SIC "Nazaré", a partir da próxima segunda-feira, explica porque não tem quaisquer pudores na hora de mostrar o corpo.

"As fotos "sexy" não me envergonham. Vejo tudo de forma muito natural. Não tenho uma mentalidade muito portuguesa. Sinto que estou na melhor fase da vida, com segurança e autoestima. Estou mais à-vontade com o meu corpo. Antes tinha complexos. Quando era mais nova preocupava-me mais com o que os outros pensavam", diz a atriz, à margem de um dia de gravações.

Mãe de duas filhas, Luz, de 13 anos e Flor, de dois, Bárbara revela que a mais velha é muito crítica na hora de escolher as imagens para o Instagram: "Diz-me: "Mãe, assim não! Está tudo errado, essa foto está péssima" e depois vai pôr filtros nas minhas fotos", conta, divertida. E Luz, já adolescente, poderá seguir os passos da mãe na exposição do corpo? "Agora não. Não tem idade para isso. A cabeça não é igual ao corpo que ela tem. Quando for mais velha faz o que ela quiser".

Vivo intensamente

A atriz da SIC chegou há dois meses aos 40 anos e garante que está numa das melhores fases da sua vida: "Os 40 anos trouxeram-me tranquilidade. Tenho duas filhas de pais diferentes, passei por um casamento e por um divórcio, tenho 20 anos de trabalho e vivo a vida muito intensamente", afirma.

Na novela, a atriz desempenha o papel de mãe de uma jovem que quer ser "influencer" digital. Bárbara Norton de Matos conta que, lá em casa, os cuidados são muitos. "A única maneira é comunicar e informar a Flor. Castrar e proibir é pior. Ela pode criar perfis falsos. Os miúdos têm muitas artimanhas. Tento que ela fale comigo sobre os assuntos e que tenha à-vontade. Ela antes de pôr uma fotografia pergunta".

Atenta às redes sociais

A redes sociais "assustam" a atriz: "Tive dúvidas em mostrar as minhas filhas, mas é uma forma de, se lhes acontecer alguma coisa, toda a gente sabe que são minhas filhas. Se calhar até chama mais a atenção. De resto, tento estar sempre a par do que vai saindo, nomeadamente as aplicações".

Depois de "Nazaré", Bárbara quer resolver assuntos pessoais e prepara-se para viajar e voltar a estudar. "Em princípio, farei uma viagem sozinha e outra com as minhas filhas. Andei sozinha aos 24 anos no meio do Brasil e foi uma experiência espetacular. Era capaz de repetir, mas desta vez com o intuito de estudar", acrescenta.

Uma iniciativa que incute nas menores: "Imagino-as a viajarem sozinhas porque a educação que já dou à Luz é para explorar o Mundo. Ela já pensa em fazer intercâmbios. Quero que ela ganhe asas. Fico com pena, mas não podemos ser egoístas".

Personagem

"Sofia" vai sofrer nas mãos de "Heitor"?

Madalena Aragão, Bárbara Norton de Matos, Rui Unas e João Ferreira Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

Em "Nazaré", Bárbara Norton de Matos vai dar vida à sofrida Sofia, que tem de lidar com um marido violento, Heitor (Rui Unas). "Sofia tem dois filhos lindos e maravilhosos, é uma mulher de família e terá vários desafios. Se vai sofrer nas mãos do marido mais para a frente? Até ao quinto episódio ele é ótimo marido!". No entanto, apesar de não poder adiantar mais pormenores, o perfil do papel de Rui Unas aponta para um homem violento. "Tive de fazer uma preparação, porque infelizmente é uma realidade do nosso país. Mas não posso dizer se é ou não violência doméstica", remata a atriz.