Bebé da jornalista Ana Sofia Cardoso já está em casa

Chama-se Lourenço, nasceu na passada quarta-feira e já chegou com os pais a casa. A pivot da TVI garante que a família “está nas nuvens”. Ana Sofia Cardoso foi mãe pela primeira vez na semana passada. O parto de Lourenço correu bem e o bebé nasceu com saúde e, entretanto, já está em casa. “A cara de choro e de emoção é de sábado, o dia em que saímos da maternidade, mas já estou nas nuvens desde quarta-feira”, sublinhou a jornalista da TVI no perfil de Instagram. View this post on Instagram A cara de choro e de emoção é […]