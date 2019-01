Beckham não resiste a um pastel de nata 

Sara Oliveira Hoje às 18:56 Facebook

Ex-futebolista é cliente assíduo de loja de portugueses em Londres.

Aos 43 anos, David Beckham é um homem que motiva paixões e cativa fãs, não passando incógnito por onde passa. Por isso, é reconhecido sempre que entra no "Café de Nata", em South Kensington, Londres, no Reino Unido, local onde já se tornou visita regular por causa dos pastéis de nata que dão nome e fama ao estabelecimento.

Um dos sócios é o português Nuno Soares, que tem um staff luso. Descreve o ex-futebolista e craque da seleção inglesa como "uma pessoa fantástica". "E está sempre disposto a tirar uma fotografia com a equipa sem sequer hesitar", revelou Madalena Soares, em conversa com o JN. Ainda esta semana, Beckham esteve no local onde, a par da selfie da praxe, comprou 16 natas para levar para casa.

Levou 20 de Lisboa

David não resiste à iguaria e, no ano passado, numa entrevista, confessou isso mesmo. "Abriu uma loja com pastéis de nata verdadeiros mesmo ao lado da escola da minha filha. É terrível, vou lá todos os dias", confessou, acrescentando que, da última vez que esteve em Lisboa, comprou "mais de 20 para levar e oferecer". Mas, à boleia do pastel doce, David Beckham já teve um amargo de boca, quando se juntou a estrelas do cinema da China e de Hong Kong numa busca pelo pastel de nata perfeito.

Num pequeno vídeo publicitário, a estrela britânica avalia o potencial do bolo deixado pelos portugueses em Macau, antes da passagem do território para a China. Fê-lo em mandarim, língua da China, e não cantonês, a língua falada no território administrado até 1999 por Portugal.

Projeto

Victoria continua a apostar na moda e lança coleção



Sem margem para calorias, a mulher de David Beckham continua a apostar em novos desafios na moda, apresentando, agora, nova parceria com a Reebok. No lançamento da coleção desportiva e urbana, numa "noite tão especial e tão animada", Victoria contou com o apoio do ex-jogador com quem, ontem, celebrou 23 anos de união. A antiga Spice Girl inspirou-se nas cidades onde vai gerindo a sua vida: Londres e Los Angeles.