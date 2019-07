Beldades fazem subir a temperatura nas redes sociais

Sara Oliveira Hoje às 09:57 Facebook

As redes sociais são cada vez mais um mundo de sonho e de tendências, com muitas figuras conhecidas a servirem de inspiração a quem as segue, sobretudo no Instagram, com os destinos de praia a darem o mote a poses mais ou menos arrojadas.

Ainda por Espanha, mas agora em Marbella, antes de começar a gravar a novela da TVI "Vida louca", Júlia Palha continua a esbanjar sensualidade em biquíni, suscitando as mais variadas reações entre quem a segue. Também no país vizinho, mas em Formentera, na companhia do marido, Marco Costa, a bloguer Vanessa Martins vai promovendo a coleção que criou com a marca La Sirène, enquanto exibe a inegável boa forma.

No Algarve, como é tradição, as amigas Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim têm trabalhado para o bronze, lado a lado e com as respetivas famílias por perto. Já a preparar-se para uma das próximas novelas da SIC, "Terra brava", a atriz Débora Monteiro fica-se pela zona de Lisboa. De regresso às Maldivas, Liliana Campos aventurou-se num baloiço em pleno mar, sem nunca perder a elegância que a caracteriza.

Com os pais num périplo por Itália, Daniela, a filha mais velha do antigo futebolista Luís Figo, também não deixa os internautas indiferentes, enquanto a modelo brasileira Alessandra Ambrosio continua a provocar com imagens arrojadas, numa altura em que se fala na possível vinda do namorado, o guarda-redes Kevin Trapp, para o F. C. Porto.