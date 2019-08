Bella Hadid surpreende com mudança de visual

NTV Hoje às 16:23, atualizado às 16:35 Facebook

Bella Hadid surpreendeu os fãs ao aparecer publicamente com um visual renovado e os cabelos mais claros, durante as férias em Mykonos, na Grécia. A modelo de 22 anos pintou o habitual cabelo escuro de loiro, dividindo opiniões no Instagram. Se por um lado alguns fãs preferem ver a modelo da Victoria’s Secret com o visual natural, outros elogiaram a mudança comparando-a à irmã, Gigi Hadid. O cabelo natural de Bella Hadid é loiro. Porém, a modelo pintou-o aos 14 anos, quando deu os primeiros passos como manequim na indústria da moda. Agora, surgiu de férias em território grego com […]