Bella Thorne garante ser pansexual

Bella Thorne assumiu publicamente ser pansexual. A cantora garantiu sentir-se atraída apenas pela personalidade e emoção da pessoa, independentemente do seu género. A também atriz foi a protagonista de uma entrevista especial que foi transmitida, esta segunda-feira, no programa “Good Morning America”, da ABC, por ter lançado um novo livro. Durante a conversa, a intérprete de 21 anos afirmou, sem qualquer pudores: “Na verdade, sou pansexual e não sabia disso”. De seguida, Bella Thorne explicou como descobriu a sua orientação sexual. “Alguém me explicou muito bem o que é isso. Tu gostas de pessoas. Gostas do que gostas. Não tem […]