“Bem gordinha”. Carolina Deslandes responde a crítica

Carolina Deslandes respondeu a uma crítica feita ao seu peso por um seguidor na fotografia que publicou, esta segunda-feira, nas redes sociais. A cantora de 27 anos partilhou um registo fotográfico no seu perfil da rede social Instagram, captada nos bastidores do programa da RTP 1, “La Banda”, onde integra o painel de jurados. “Rainha da sensualidade discreta”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Rainha da sensualidade discreta 😭 A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Jul 1, 2019 at 9:22am PDT A publicação gerou inúmeros comentários porém, nem todos foram positivos. “Bem gordinha”, escreveu um internauta. A […]