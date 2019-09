Benedita Pereira está grávida do primeiro filho

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:29 Facebook

Benedita Pereira vai ser mãe pela primeira vez. A atriz espera um filho de Francisco Roldão Cruz, com quem casou em 2018. A atriz da TVI está grávida de três meses e já exibe uma barriguinha, porém ainda desconhece o sexo do bebé, de acordo com a revista TvMais. À mesma publicação, Benedita Pereira afirmou estar feliz com a chegada do primeiro filho e sublinhou que sempre teve o sonho de ser mãe. O bebé é fruto do casamento com o designer gráfico e ilustrador Francisco Roldão Cruz. O casal trocou alianças no dia 25 de julho de 2018, na […]