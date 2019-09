Benedita Pereira exibe barriga de grávida pela primeira vez

NTV Hoje às 10:21, atualizado às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Benedita Pereira vai ser mãe pela primeira vez e, nas redes sociais, revelou uma fotografia da barriga de grávida. Grávida de cerca de três meses, a atriz exibiu a barriga de grávida pela primeira vez numa fotografia partilhada esta quinta-feira no Instagram. “Pensava que eram gases. (…) Fui ver. Era um ser vivo. E gases. Muitos gases”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Pensava que eram gases. Mas li a TVMais e decidi ir ao médico. Fui ver. Era um ser vivo. E gases. Muitos gases. 👶🏻💨😂 Bom Dia! 💕 #listentoyourbody #butreadthepressfirst A post shared by […]