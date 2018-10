Benfiquista Pizzi vai ser pai pela segunda vez

Sara Oliveira Hoje às 12:23 Facebook

Na véspera do clássico com o F.C. Porto, o jogador do Benfica Pizzi tem outros motivos para festejar: este sábado, celebra o 29.° aniversário e a mulher anunciou que está grávida do segundo filho.

"Hoje é um dia especial! O papá está de parabéns e estamos em festa. Não podíamos ter mais orgulho em ti, não podíamos ser mais felizes! E qual é a melhor maneira de vivermos este amor que nos escolheu aos dois para toda a vida? Multiplicando-o! Estamos grávidos outra vez", partilhou Maria Luís no Instagram.

A ilustrar a novidade, a empresária publicou uma imagem em que Pizzi segura o primogénito, Afonso, de dois anos, às cavalitas, ao mesmo tempo que beija a sua barriga, num registo de ternura que resume o estado de graça que atravessam.

O futebolista e Maria Luís casaram-se o ano passado, depois de mais de uma década de vida em comum. No mesmo dia, batizaram o filho mais velho, o "ruivinho" como a mãe o trata, numa cerimónia religiosa em Alenquer, e nunca esconderam a vontade de aumentar a família.

Curiosamente, no jogo mais aguardado da jornada, marcado para as 17.30 horas de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, há outro médio que também se prepara para bisar na paternidade. É o portista Otávio e a mulher, Diandra Machado, grávida de 21 semanas, já revelou que agora vem uma menina, para fazer companhia a Théo, de quase três anos.