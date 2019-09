Betty Grafstein chega ao Instagram

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:41 Facebook

José Castelo Branco anunciou, sexta-feira, o primeiro contacto de Betty Grafstein com as redes sociais, uma conta no Instagram. A mulher do marchand d’arte, de 91 anos, criou um perfil privado no Instagram que, em menos de 24 horas, conquistou cerca de três mil seguidores no Instagram. A novidade foi revelada nas redes sociais de José Castelo Branco. “Sigam a Lady Betty Grafstein! A Betty encontra-se agora no Instagram”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Follow @betty_grafstein ! Betty is on Instagram now ! A post shared by José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) on Sep 6, 2019 […]