Beyoncé desabafa sobre corpo durante gravidez de gémeos

Beyoncé revelou o quanto engordou quando estava grávida dos gémeos e confessou que não estava confortável ao ver o corpo a mudar. A cantora, de 37 anos, confessou que pesou cerca de 98 kg durante a gestação dos dois filhos mais novos, Rumi e Sir, em junho de 2017. No entanto, embora tenha reduzido o peso para os 79 kg, no momento em que começou a preparar-se para a atuação no Coachella, em 2018, admitiu que não se sentia confortável com o corpo que tinha. “Estava de volta ao palco depois de dar à luz os gémeos. Era uma mulher […]