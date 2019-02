Beyoncé e Jay-Z coroam Meghan Markle para agradecer prémio

Sara Oliveira Hoje às 09:59 Facebook

O casal Beyoncé e Jay-Z levou para casa o galardão de Melhor Grupo Musical no Brit Awards, em Inglaterra, e fez um tributo original à duquesa de Sussex.

Ausentes da gala realizada, esta quarta-feira, no Domo do Milénio, em Londres, Beyoncé e o marido gravaram um vídeo para agradecer a distinção, chamando a atenção para um pormenor curioso.

No pequeno filme, os artistas fazem referência a uma cena do videoclipe "Apeshit", que foi gravado no interior do Museu do Louvre, em Paris, só que no lugar da famosa Monalisa surge agora um um quadro de Meghan Markle com coroa, ao estilo de uma verdadeira rainha.

"Em homenagem ao mês da história negra, oferecemos uma das nossas "Melanated" Mona! Parabéns pela gravidez", acrescentou Beyoncé nas redes sociais, aludindo ao estado de graça da homenageada.

A cantora recordou ainda que tinha conquistado o troféu em 2002 com as "melhores amigas, Kelly e Michelle", as Destiny"s Child. Agora foi ao lado de Jay-Z, com quem forma os "The Carters", que o mereceu, agradecendo o reconhecimento: "Obrigada pelo prémio. É uma honra, vocês têm-nos apoiado muito. Tudo é amor".