Beyoncé fez encomenda de vestido à estilista portuguesa Fátima Lopes

Calçada portuguesa, azulejos, mar e sol foram inspirações para "Portugal", a nova coleção outono/inverno que a designer Fátima Lopes apresenta a 5 de abril, em Lisboa, depois de exibida em Paris, e que conta com uma encomenda da cantora Beyoncé.

"O vestido preto, em seda, com fios prateados, que encerrou o meu desfile na Semana da Moda de Paris - no início de março - já foi encomendado pela cantora norte-americana Beyoncé e foi enviado na sexta-feira passada para Los Angeles", nos Estados Unidos, avançou hoje à Lusa a criadora, revelando que a nova coleção outono/inverno 2019-2020 volta a ser apresentada no dia 05 de abril, pelas 21 horas, em Lisboa, no hotel Epic Sana.

"Estou na moda há 27 anos e há 20 anos nas semanas da moda de Paris. Fiz a minha 41.ª participação em Paris este mês e sou a única portuguesa a fazê-lo desde há 20 anos consecutivamente. Achei que o tema [da coleção] só podia ser sobre Portugal e, por isso, toda a coleção é inspirada na calçada portuguesa, azulejos, serra, mar, sol e telhas", contou a 'designer'.

Os pretos e brancos da calçada portuguesa, os verdes e os tons terra, os azuis do Oceano Atlântico e o dourado em honra do sol de Portugal são as cores eleitas da coleção para a próxima estação fria de Fátima Lopes, que conta com um vestido escolhido e comprado pela cantora norte-americana Beyoncé.

"A encomenda feita com as medidas da Beyoncé seguiu para Los Angeles, na sexta-feira passada", disse Fátima Lopes à Lusa, recordando que clientes consagradas, conquistadas ao longo dos últimos 20 anos, como as atrizes Isabelle Hupper, Julie Depardieu e a cantora e atriz Jane Birkin, se deve ao facto de participar na semana da moda de Paris.

O coordenado encomendado por Beyoncé é apenas um dos cerca de 50 que vão ser apresentados no desfile do dia 5 de abril, no Epic Hotel, onde está previsto receber "mais de mil convidados", acrescentou Fátima Lopes.

Em Paris, em entrevista à Lusa, Fátima Lopes disse que a nova coleção "é comercial, apesar de ser sofisticada". "É para usar", afirmou. "Não é para 'show off'".

Artista já tinha mostrado "look português"

Beyoncé reforça assim o apreço pela moda nacional, cerca de dois meses depois de se mostrar com peças Marques"Almeida, que causaram grande furor nas redes sociais.

"Ela está incrível. Estamos todos fascinados por vê-la com este look", partilharam os responsáveis da marca, rendidos ao estilo da "rainha" da música.

No Instagram, a cantora norte-americana publicou três imagens tiradas pela filha Blue Ivy, que permitiam apreciar o conjunto em malha, composto por calças e uma camisola às riscas, criado dupla portuguesa.