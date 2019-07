Beyoncé usa vestido de empresária portuguesa em videoclipe

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Beyoncé utilizou um vestido criado na empresa de Alexandra Fructuoso para o videoclipe da música “Spirit”, que integra a banda sonora do filme “Rei Leão”. A portuguesa proprietária da Maison Alexandrine, uma marca de referência para várias celebridades, localizada no Brasil, ganhou destaque em vários meios de comunicação internacionais, devido à complexidade da peça usada pela cantora. Entre os vários “looks” que Beyoncé utiliza no videoclipe da música está o body com capa bordados de pérolas, canutilhos e búzios com cristais. View this post on Instagram @Beyonce usa com excluvidade em seu novo clipe “Spirit” King Lion – body com […]