Beyoncé volta a usar roupa com marca portuguesa

Cantora partilhou fotos vestida com uma criação da dupla Marques"Almeida.

Radicados em Londres desde 2009, Marta Marques e Paulo Almeida são os designers por detrás de uma marca caracterizada pela irreverência e que, há muito, conquistou celebridades internacionais. Entre elas está a rainha da pop mundial, Beyoncé, que voltou a mostrar-se com peças assinadas pela Marques'Almeida e que causaram grande furor nas redes sociais. "Ela está incrível. Estamos todos fascinados por vê-la com este look", partilharam os responsáveis, rendidos ao estilo da artista, uma das mais conhecidas cantoras do Mundo.

No Instagram, a norte-americana publicou três imagens tiradas pela filha Blue Ivy, onde se pode ver o conjunto em malha, composto por calças e uma camisola às riscas, da dupla portuguesa, que lhe destaca a silhueta voluptuosa. Ontem à tarde, no site da marca, só estavam disponíveis a camisola (e já em poucos tamanhos) e a saia, que faz parte da mesma linha. Beyoncé completou o visual com uma microbolsa da Jacquemus à cintura.

A Marques"Almeida tem ainda como clientes Rihanna, Sarah Jessica Parker ou FKA Twigs e integra, desde a temporada passada, o projeto Portugal Fashion, no qual se estreou na Semana de Moda de Paris, em setembro.

Em breve, a 26 de fevereiro, vai regressar à capital francesa, explorando outros mercados e, quem sabe, novos protagonistas da indústria do entretenimento.