O bispo Charles H. Ellis III pediu desculpa à cantora Ariana Grande, após ter sido acusado de um comportamento tido como inapropriado com a artista durante as cerimónias fúnebres de Aretha Franklin, na sexta-feira.

A brincadeira com o nome de Ariana Grande e o abraço que o bispo, que conduzia a cerimónia, deu à artista, após a sua atuação, foi interpretado por alguns internautas como um "passar dos limites".

No Twitter, circulam algumas imagens ampliadas do momento, com a descrição "#RespectAriana".

Numa entrevista à agência de notícias Associated Press, Charles Ellis explicou que "nunca teve a intenção de tocar no peito de nenhuma mulher". "Talvez tenha passado dos limites, talvez tenha sido demasiado amigável, ou familiar, mas, novamente, peço desculpa", disse.

O bispo disse ainda que abraçou todas e todos os artistas que atuaram durante a cerimónia, como Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Faith Hill, o trio de gospel The Clark Sisters e Chaka Khan. "É isto que nós somos na Igreja. Nós somos todos pelo amor", acrescentou Charles Ellis, que referiu não querer ser "uma distração" neste dia que é de Aretha Franklin.

O bispo também foi criticado por ter feito uma piada com o nome de Ariana Grande. Charles Ellis disse que, quando viu o nome da artista no programa, pensava que era um novo item do menu do restaurante de comida mexicana Taco Bell.

"Sinceramente, eu peço desculpa à Ariana, aos seus fãs e a toda a sua comunidade", sublinhou o bispo, justificando ainda que "quando se está a fazer um programa por nove horas, tenta-se mantê-lo vivo, tenta-se inserir uma piada aqui e outra ali".

Segundo o jornal "The Guardian", o representante da cantora não respondeu a um pedido de comentário ao caso.