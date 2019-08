Blaya Rodrigues partilha palco com Anitta no MEO Sudoeste

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:11 Facebook

Blaya Rodrigues e Anitta partilharam o palco principal no primeiro dia do festival MEO Sudoeste, esta quarta-feira, para interpretarem a música “Faz Gostoso”. Durante o espetáculo da mediática cantora, as artistas surpreenderam o público ao cantarem e dançarem juntas o tema originalmente interpretado por Blaya e, recentemente, regravado por Madonna e Anitta. A intérprete brasileira eternizou o momento no perfil da rede social Instagram, com uma mensagem de agradecimento. “Um beijo, Blaya. Obrigado por te teres juntado a mim”, escreveu. Steve Aoki e Years & Years também atuaram no palco principal do certame, que está a acontecer na Zambujeira do […]