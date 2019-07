Blogger suicida-se após ser “abandonada no altar” na véspera da cerimónia

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:17 Facebook

A brasileira Alinne Araújo viu o casamento ser cancelado devido à desistência do noivo e, apesar de manter a festa, suicidou-se no dia seguinte. A blogger, que sofria de depressão, foi informada via WhatsApp que o noivo havia decidido cancelar o casamento a menos de 24 horas da cerimónia contudo, esta decidiu manter a cerimónia e revelou que ia subir ao altar sozinha. No entanto, a jovem foi alvo de diversos comentários depreciativos e foi acusada de usar o acontecimento para se autopromover. “Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrámos o companheiro da nossa […]