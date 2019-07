Bobby Brown assinala morte da filha com homenagem

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:37 Facebook

Quatro anos após perder Bobbi Kristina, Bobby Brown homenageou-a com uma carta emotiva na qual confessa a saudade que sente. Através de uma fotografia partilhada na conta de Instagram, sexta-feira, o cantor assinalou a data da morte da filha com algumas palavras emotivas. “Todos os dias sinto o teu abraço perto do meu coração. Penso em muitas das coisas que tu costumavas fazer, de uma menina para uma jovem linda. Apenas sorrio! Isso lembra-me o quanto sinto falta da minha menina mais e mais a cada dia que passa. Tão amado e tão perdido”, começou por escrever. Na mesma publicação, […]