Brad Pitt acredita que a representação é para os atores mais novos

Brad Pitt acredita que a representação é uma profissão em que os atores mais novos têm mais sucesso e que os mais velhos têm de se contentar com papéis mais pequenos. O ator de 55 anos protagonizou o filme “Era uma vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino. No entanto, Brad Pitt não esconde o descontentamento de cada vez mais ter menos trabalhos como protagonista. “Continuou a fazer cada vez menos e menos. […] Acredito que, no geral, é uma profissão para os mais novos. Não que não exista papéis importantes para os mais velhos. Sinto apenas que a representação em […]