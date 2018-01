Brad Pitt ofereceu 100 mil euros para ver episódio da "Guerra dos Tronos" com Emilia Clarke

Hoje às 16:22 Facebook

Brad Pitt ofereceu 100 mil euros, num leilão solidário, para assistir a um episódio de "A Guerra dos Tronos" com a atriz da série Emilia Clarke

No passado sábado, realizou-se em Los Angeles, o leilão solidário organizado pelo ator Sean Penn através da J/P Haitian Relief Organization, para apoiar as vítimas do terramoto no Haiti em 2010, que destruiu grande parte do país.

Na cerimónia, foi leiloada a oportunidade de assistir a um episódio da série "A Guerra dos Tronos" ao lado da atriz, Emilia Clarke, que interpreta o papel de Daenerys Targaryen, na série.

O valor de licitação inicial foi de 17 mil euros. Mas Brad Pitt, um dos licitadores, ofereceu uma quantia na ordem dos 120 mil dólares (99 mil e 600 euros) para assistir a um episódio de "A Guerra dos Tronos" com a atriz Emilia Clarke. Contudo, a sua oferta foi ultrapassada, por uma pessoa anónima, presente no leilão, que elevou a fasquia para os 160 mil dólares (133 mil euros).

Além de Brad Pitt, também os atores Emilia Clarke e Kit Harington, da série "A Guerra dos Tronos", Lena Dunham, Arnold Schwarzenegger, Jason Segel, Connie Britton, Patricia Arquette, Mark Burnett, Roma Downey e Leonardo DiCaprio marcaram presença no leilão, avança a Variety.