Brad Pitt revela episódio que causou o divórcio com Angelina Jolie

Brad Pitt relatou o episódio que originou o fim do casamento de 11 anos com Angelina Jolie. Em causa esteve o problema com o álcool. O divórcio do ator foi uns dos temas abordados numa entrevista ao “New York Times”. De acordo com a publicação, o fim do relacionamento com a atriz ocorreu a bordo de um avião particular, em 2016, após uma discussão devido ao problema de Brad Pitt com o álcool. “Levei as coisas ao limite”, admitiu. Contudo, o ator decidiu terminar com vício e, assim que Angelina Jolie pediu o divórcio, frequentou os Alcoólicos Anónimos durante um […]