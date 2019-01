Hoje às 17:38 Facebook

O filme "Assim nasce uma estrela", que juntou Bradley Cooper e Lady Gaga no grande ecrã, fez nascer uma amizade entre o ator e a cantora. Tanto que, no sábado à noite, durante o concerto de Gaga no Park Theater, em Las Vegas, EUA, Cooper apareceu em palco para lhe fazer uma surpresa.

"Olá Vegas", disse o cantor, ao entrar relaxadamente em palco, antes de começar a cantar "Shallow". Lady Gaga, surpreendida e visivelmente emocionada, acabou por ir para o piano e juntar-se ao colega para um dueto.

O momento foi captado pelos fãs e divulgado nas redes sociais.

"Assim Nasce uma Estrela" foi nomeado para os Óscares de Melhor Filme, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Canção Original, Melhor Fotografia e Melhor Mistura de Som. E valeu a Lady Gaga e Bradley Cooper as nomeações para os Óscares de Melhor Atriz e Melhor Ator.