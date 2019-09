Brilho e “glamour” nos Emmys em Lisboa

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 12:55 Facebook

O antigo Museu dos Coches, em Lisboa, foi o palco esta sexta-feira da semifinal da 47.ª edição dos Emmy Awards, os prémios de Televisão mais importantes do mundo. Pela passadeira vermelha, bem perto do Rio Tejo, passaram as figuras maiores do pequeno ecrã, do Cinema e do Teatro, num desfile cheio de “glamour” e elegância. Filomena Cautela, da RTP, César Mourão, da SIC e Pedro Fernandes, da TVI, conduziram a cerimónia. Durante o dia, nos Paços do Concelho, um júri da indústria televisiva visionou e votou nas séries e mini-séries produzidas em todo o mundo. As novelas nacionais “Meu Amor”, […]