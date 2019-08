Britney Spears de coração partido com os comentários negativos

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:43 Facebook

Britney Spears confessou estar de coração partido com os comentários negativos dos internautas e que, por vezes, se sente solitária em Los Angeles, no Estados Unidos. A mediática cantora abriu o coração, no seu perfil de Instagram, e desabafou sobre a “aventura” que é viver em Los Angeles por nunca saber em que pessoas devem ter à sua volta. “Viver em Los Angeles é uma aventura! Às vezes, pode ser solitário. Nunca sabes em quem confiar e algumas pessoas podem ser falsas”, começou por escrever Britney Spears. View this post on Instagram Living in LA is such a trip !!! […]