Britney Spears exibe novo visual

Britney Spears renovou o visual e surgiu, esta quinta-feira, com uma cor de cabelo mais escura do que o habitual nas redes sociais. A cantora de 37 anos escureceu os cabelos loiros dividindo opiniões no Instagram. Se por um lado alguns fãs preferem ver Britney Spears com a imagem de marca, outros elogiaram a mudança. “A mesma cara, o mesmo vestido, novo cabelo!” escreveu na descrição de uma sequência de imagens. “A minha irmã inspirou-me a escurecer o cabelo”, revelou. View this post on Instagram Same faces, same dress, new hair !!!!! 👠 Yes, my sister inspired me to go […]