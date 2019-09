Britney Spears perde guarda dos filhos devido a agressões

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Britney Spears perdeu a guarda partilhada dos filhos após uma desavença entre o filho mais velho, Sean, e o avô materno deste. De acordo com a informação avançada pelo advogado que representa Kevin Federline, ex-marido de Britney, há alguns dias o pai da cantora, Jamie, terá agredido o Sean, de 13 anos. Após a agressão, que terá acorrido na presença do outro filho do ex-casal, Jayden, de 12 anos, a intérprete saiu de casa com os dois menores. Contudo, Kevin Federline acusou o avô materno dos jovens por agressão e pediu uma mudança no acordo da custódia dos filhos. Estava […]