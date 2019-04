Bruna Marquezine junta 35 mil euros em donativos para projeto angolano

Hoje às 15:45 Facebook

A atriz brasileira Bruna Marquezine anunciou esta segunda-feira que já angariou, numa campanha virtual, quase 35 mil euros em donativos para um projeto social em Angola, no âmbito da 'viagem missionária' que iniciou há uma semana naquele país africano.

A atriz, famosa pelas participações em telenovelas da rede Globo, colocou um link de um site de angariação de donativos na sua conta na rede social Instagram, explicando o projeto que pretende ajudar, que atende crianças na cidade do Kuito, capital da província do Bié, no centro de Angola.

"A Aldeia Nissi nasceu em 2008 para fazer a diferença na vida das crianças de Kuito (Cuito, Angola). Hoje atende 1206 crianças e 245 viúvas. O número tem crescido e a necessidade da ampliação da estrutura é imediata. Necessidades como cozinha industrial e um novo gerador são nossa prioridade. Você pode doar quanto quiser", escreveu Bruna Marquezine.

O objetivo final da campanha é arrecadar 256 mil reais (58,9 mil euros).

Em conversa com o apresentador brasileiro Luciano Huck, que foi exibida no último sábado na rede Globo de televisão, a atriz explicou que o destino da sua viagem missionária pela África era Moçambique, mas teve que mudar de planos após a passagem do ciclone Idai.

"Tentei ir para Moçambique, mas o acesso está muito difícil. Todos os agentes da Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância] com quem falei estão em campo, até quem trabalha em escritório. Tem mais de um milhão de crianças que estão sofrendo com o que aconteceu", contou a atriz.

Além da campanha para arrecadar fundos, a atriz brasileira também tem publicado fotos com crianças angolanas que visitou e atualizando informações divulgando o trabalho da Unicef nos países atingidos pelo ciclone Idai.