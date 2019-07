Bruno Cabrerizo aproveita férias ao lado dos filhos em Itália

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 16:14 Facebook

Bruno Cabrerizo viajou até Itália, onde residem os dois filhos, para aproveitar alguns dias de férias em família. O ator fez as malas e foi até Cervia para aproveitar as altas temperaturas que se fazem sentir naquele local. O intérprete tem aproveitado para passear na praia com os seus filhos, Elia, de seis anos, e Gaia, de oito. No perfil de Instagram, o brasileiro de 39 anos tem partilhado diversos momentos em família. “Estou de férias, eu posso… projeto 40 está fechado para a engorda e volta na próxima semana!” pode ler-se uma das publicações. View this post on Instagram […]