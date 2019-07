Bruno Cabrerizo assinala 40.º aniversário com foto de infância

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:09 Facebook

Bruno Cabrerizo completa 40 anos, esta sexta-feira, e fez questão de assinalar a data, nas redes sociais, através de uma fotografia antiga. O ator brasileiro publicou uma fotografia em bebé, enquanto segura um telefone, e na descrição anunciou o dia de aniversário aos fãs. “Só estou a ligar para saber se já fizemos 40… É hoje não é? Então parabéns para a gente”, escreveu, em jeito de brincadeira. View this post on Instagram "Só tô ligando pra saber se já fizemos 40…é hoje né??? Aeeeee então parabéns pra gente!!" 🎉🎊🎂 #projeto40 #brunocabrerizo #felizaniversario #auguri #buoncompleanno A post shared by Bruno […]