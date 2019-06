Bruno Cabrerizo: "O meu sonho é morar em Portugal"

Sara Oliveira Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 2015, o brasileiro Bruno Cabrerizo deu-se a conhecer ao público na novela da TVI "A única mulher", mas é agora em "Órfãos da terra", da Globo, e num papel muito diferente, que entra em casas dos portugueses. Por cá, deixou amigos, garantindo que tem "Portugal no coração".

"Foram três anos intensos onde muitas coisas aconteceram. Sou grato ao povo português pela maneira como me acolheu. Se estou na Globo hoje, é graças a eles também. E, um dia, eu volto...", confessou.

Depois de fazer "Ouro verde" também na estação de Queluz de Baixo, o ator estreou-se no Brasil, o país natal, mas é em Milão, Itália, que tem a sua base. E o JN encontrou-o à margem da semana de moda, onde assistiu ao desfile de Miguel Vieira. "Ao Brasil vou para trabalhar. Feliz, porque amo o que faço, mas quando termina, retorno. O meu lugar é perto das crianças", contou, referindo-se aos filhos. Gaia e Elia, fruto da relação com Maria Caprara, de quem se separou para assumir o namoro, entretanto terminado, com a atriz Kelly Bailey, são a grande prioridade e Bruno não esconde o "sonho de morar em Portugal" com eles.

O artista, de quase 40 anos, descobriu o gosto pela representação em Itália, para onde se mudou "há 14 anos": "Trabalhei muito tempo como modelo e depois fui estudar teatro. Apaixonei-me pela arte e as oportunidades foram surgindo. A primeira experiência foi em 2009, como assistente de palco de um talk show italiano. Depois, as portas foram-se abrindo, fui apresentador do programa e cheguei às novelas".

Atualmente é como Hussein Zarif em "Órfãos da terra" que dá nas vistas, uma personagem que obrigou a estudar e entender "mais sobre a cultura, os hábitos e a situação dos refugiados". "Hussein é um homem do bem, apesar de trabalhar para o sheik Aziz (o vilão). Ele é direto, tem muita hombridade, mas apaixona-se pela mulher do patrão. Como tem muito respeito pela sua cultura, Hussein tem de reprimir os seus sentimentos e sofre por isso. Ele controla muito as suas emoções e isso exige um trabalho corporal mais intenso", resumiu o protagonista que teve de assumir a barba grisalha para dar vida ao papel.