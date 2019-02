Burberry debaixo do fogo por usar colar com forma de nó de forca

Ana Vitória Hoje às 12:04 Facebook

O presidente-executivo e o diretor da marca de moda de luxo Burberry pediram desculpas por ter sido utilizado um colar de corda amarrada em forma de nó de enforcado na passadeira da Semana da Moda de Londres.

As cordas com nós de enforcado surgiram no desfile de domingo. Momentos antes, uma modelo manifestou o seu incómodo com a situação via Instagram, dizendo que o laço não apenas evocava linchamentos, mas também o suicídio.

Marco Gobbetti, presidente-executivo da empresa FTSE, em comunicado divulgado esta terça-feira, disse que a Burberry está "profundamente arrependida pelo desconforto que o caso causou" e adiantou que decidiu retirar o colar de corda da coleção outono-inverno, juntamente com todas as imagens que mostram esse visual.

Também Riccardo Tisci, diretor criativo da Burberry, pediu desculpas pela situação, dizendo que "embora o design tenha sido inspirado num tema náutico", percebia que "pudesse parecer insensível".

Foi Liz Kennedy, a modelo, que postou uma fotografia do capuz no Instagram com uma longa mensagem dirigida à Burberry e a Tisci.

"Suicídio não é moda, não é glamour. Como este desfile é dedicado à juventude, expresso aqui sua voz", escreveu.

A publicação originou dezenas de comentários negativos dirigidos quer à Burberry quer a Ricardo Tisci, criador das suas coleções.