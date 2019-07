Cabelo castanho e franja. Marisa Cruz surpreende com novo visual

NTV Hoje às 17:40, atualizado às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeus, cabelo loiro. A apresentadora da TVI deixou para trás uma das suas imagens de marca e optou pelo castanho, além de uma franja. Os seguidores ficaram surpreendidos. Novamente solteira, depois do final da relação com o ator Pedro Hossi, Marisa Cruz resolveu mudar o visual e os cabelos loiros, que eram uma das suas imagens de marca, deram lugar aos castanhos, com franja. A apresentadora do “Somos Portugal” (TVI) mostrou a nova imagem na mais recente edição do EDP Cool Jazz e motivou a admiração dos seguidores: “linda” ou “tão diferente”, servem a título de exemplo. View this post […]