Cabelo ondulado. Cristina Ferreira surge com novo visual

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao publicar uma fotografia, nas redes sociais, na qual aparece com um visual renovado. A apresentadora das manhãs da SIC trocou o cabelo liso por um ondulado clássico e revelou o novo visual com uma fotografia no Instagram. View this post on Instagram Porque eu mereço. Nós merecemos. ♥️ @lorealportugal #lorealparis . . 7 A post shared by Cristina Ferreira (@dailycristina) on Jul 7, 2019 at 11:49am PDT “Porque eu mereço. Nós merecemos”, lê-se na descrição. Esta publicação surge após Cristina tornar-se a nova embaixadora da L’Oréal Paris, juntando-se assim à atriz Cláudia Vieira, embaixadora […]