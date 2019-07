“Cada vez a admiro mais”. A declaração de amor de Carlos Areia à namorada

NTV Hoje às 14:35, atualizado às 15:02 Facebook

Carlos Areia declarou-se publicamente à namorada, Rosa Bela. O ator elogiou o papel que a companheira tem tido ao longo dos anos ao dar-lhe os “empurrões” necessários. O intérprete de 75 anos esteve, esta quinta-feira, no programa “Júlia”, conduzido por Júlia Pinheiro, a falar da vida profissional e do relacionamento amoroso que mantém há dez anos com Rosa Bela. “Ela gosta muito de mim e eu gosto muito dela e cada vez a admiro mais, pela idade que ela tem, pela força que me tem dado, por aquilo que tem feito por mim, pela força, pelos empurrões que me dá”, […]