As celebridades que morreram jovens

Foram várias as celebridades que marcaram a história com o seu talento. Recorde os 14 artistas que morreram demasiado cedo, como a estrela da Disney Cameron Boyce. A morte de Cameron Boyce faz recordar outros artistas que morreram jovens. O ator da Disney morreu durante a noite devido a uma convulsão, aos 20 anos, no passado fim de semana. Um dos maiores ícones de Hollywood, James Dean, morreu num acidente de carro, em 1955, aos 24 anos. A atriz e modelo Sharon Tate foi assassinada, aos 26 anos, por vários membros da seita de Charles Manson. Heather O"Roukle foi diagnosticada [...]